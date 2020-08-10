奧蘇追平亨哥紀錄　向「六冠夢」進發

「火箭」奧蘇里雲爭取「六冠夢」再踏進一步！這位英格蘭球星周日在克魯斯堡劇院續顯霸氣，以13比10淘汰中國天王丁俊暉，強勢闖入8強，將與靜待他的另一位「75三傑」威廉斯爭逐，6年來首次相遇，兩大天王上演「40+大戰」。

這是44歲的奧蘇第19次躋身世錦賽8強，追平了桌球皇帝亨特利的紀錄。奧蘇自11個月前的上海大師賽之後，已未有再捧起獎盃，今屆世錦賽無疑是衝着六冠夢而來。今仗面對丁俊暉更成為中國球迷關注，畢竟期望已在職業球壇17年的小丁奪冠多年，不過奧蘇再次成為丁俊暉的攔路虎，二人過去22次交手，小丁只贏過5次，在世錦賽曾各勝一次，今次是第三次碰頭雙方頭兩節打得緊湊，第一節4比4及8比8，到最後一節奧蘇開局已搶攻，「起迫」先打兩cue87及73，將比數拉開至10比8 ，原本小丁有機會在第20局追平，但錯失了一個中距離的紅波，而在22局奧蘇打失了遠枱的「黑柴」令小丁重燃追近的希望，可惜世界排名第六的奧蘇在最後兩局再「着火」，分別打出一cue117及93度 ，以13比10成功闖關，再次粉碎丁俊暉的好夢，而這一節的7局僅花67分鐘，速戰速決。

這位今屆奪標大熱賽後坦言首兩節的開局不太理想，並稱讚小丁今仗表現出色，只可惜錯失了一點機會，對於下仗對住「由細打到老」的威廉斯非常期待：「我跟威廉斯自1986年的青年巡迴賽起已並肩作戰，連同希堅斯在89年打Pro-ams，大家由業餘打到職業，34年一同成長。」奧蘇自2014年後未有再跟威廉斯交手，「我們都想發揮到最好，其實大家不時都會一齊練習，互有輸贏，今次可以克魯斯堡劇院碰頭就更特別。」

至於澳洲的羅拔臣則以13比9擊敗鶴健士 ，將於前世界一哥沙比合演另一場８強。世錦賽８強全部出爐，對戰如下：

卓林普 VS 奇倫威爾森

馬芬 VS 麥基奧

威廉斯 VS 奧蘇里雲

沙比 VS 羅拔臣