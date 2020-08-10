史高斯畀料：曼聯可以入決賽贏呢隊

歐霸盃賽事踏入最後直路，只剩下最後8支球隊，當中包括英超強隊曼聯，對於外界認為曼聯可以繼2016/17年球季再次捧起冠軍，名宿史高斯相當同意，他認為曼聯實力秤先，需要好好把握今次奪冠機會。

曼聯名宿史高斯表示真正的考驗在4強才開始：「相信曼聯會喺8強輕鬆擊敗哥本哈根，但4強可能要小心西維爾，話唒佢哋曾經喺歐霸拎過3連冠。」不過史高斯坦言國際米蘭才是曼聯的最大威脅：「我認為佢哋同曼聯一樣，係賽事中最好嘅球隊。」

假如曼聯和國際米蘭能夠一直順利晉級，將會在決賽相遇。史高斯本人亦對這個決賽戲碼十分期待：「將會係一場好正嘅決賽，雙方都會好有動力，尤其係國米球員，例如盧卡古，而佢之前離隊嘅原因同方式，亦會成為比賽一大焦點，但我認為曼聯球員實力比國米更好。」

曼聯早前在16強輕鬆晉級，兩回合計以7比1大炒寧斯，8強面對丹麥球隊哥本哈根的賽事，將會在周二(11日)凌晨進行。受疫情影響，歐霸盃8強以及之後的賽事，將會以一場過的形式，於德國中立場舉行。