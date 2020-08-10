準備入「廠」？韋利安生日公布落「車」

巴西前鋒韋利安周日（9號）喺佢自己32歲生日，宣布「落車」，佢喺個人社交平台寫上「千字文」，表示離開效力7年嘅車路士。有消息指韋利安將會今個星期內同阿仙奴簽約3年，周薪10萬鎊。

早前一直有傳韋利安與車路士的續約未能達成雙方協議，韋利安要求為期３年，但車仔只願簽２年，所以佢離開車仔係預計之內，不過，想不到佢揀咗自己生日當天公布消息，再加一封情真嘅公開信，即再觸動球迷，引來過萬留言，「過去７年真係好難忘，2013年8月當我收到車路士嘅邀請，我就知我會效力呢支球隊，今日，我仍然覺得自己嘅決定係正確，喺呢度帶畀我好多歡樂時光，當然亦有傷感嘅時候。」

「喺車路士我贏得好多獎盃，自己亦進步唔少，令我成長為一個優秀嘅球員，喺呢度每一次練習，每場比賽，更衣室嘅每一分鐘，都在學習中。非常感謝球迷及隊友，球會嘅每一個人，待我就如兒子一樣，我會掛念你哋。」韋利安喺車仔出場339次，入球63個助攻62次。

有消息指呢位巴西球星會繼續留喺英超，下一站就係阿仙奴，仲話韋利安會日內免費加盟，兵工廠將會簽佢3年，周薪10萬英鎊。值得一提係尋日係韋利安生日，效力阿仙奴嘅大衞雷斯向佢網上賀壽，仲講咗句：「兄弟，永遠齊。」睇嚟佢「入廠」都只係等官宣。