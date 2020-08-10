弗到漏油　曼聯歐霸Show Time

歐霸盃8強今晚強勢開打，奪標大熱曼聯於中立場德國科隆遇上哥本哈根。曼聯上場派遣副選仍以2比1反勝寧斯，足證超班實力；哥本哈根上圈以總比數3比1反勝土超冠軍巴沙克舒希，球員信心亦爆燈；今屆8強改為一場過淘汰制，兩隊鋒力十足球隊駁火，首選中位數2.5球入球大。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周二凌晨3時直播）

曼聯上圈16強首回合領先奧地利球隊寧斯5比0，上周中次回合為保留體力，領隊蘇斯克查收起波基斯費南迪斯、拉舒福特、格連活特及雲比沙卡等常規主力，結果喺先失1球情況下，憑今季長居後備嘅桑馬達兩度助攻，由連格及後備上陣嘅安東尼馬迪爾建功，以2比1反勝對手，證明曼聯依家無論正選或後備，位位都咁弗，今仗一場過淘汰賽必重遣強陣出擊，戰力更有保證。

哥本哈根反擊煞食

哥本哈根上圈面對應屆土超冠軍巴沙克舒希，首回合作客雖落後0比1，不過次回合返主場憑前鋒溫特梅開二度大勝3比0，總比數反勝3比1打入8強。哥本哈根上場無論控球率、傳送次數及傳球成功率都唔及對手，但佢哋嘅快速反擊勝在簡單直接，每每能把握對手防線壓得太上，施以致命一擊，今晚對住實力非凡嘅曼聯，重施故技搵到食唔出奇。

紅魔防線唔算穩陣

「紅魔」喺英超復賽後火力全開，「波費」、馬迪爾及格連活特個個着晒火，但亦先後喺修咸頓同韋斯咸等中游分子身上失分，防線唔算穩陣，加上門將迪基亞及中堅哈利馬古尼經常「蝦碌」，想保清白身有啲困難。既然佢哋近7場歐霸有6次開3球或以上，轉捧入球大更為上算。