歐聯決賽組合　拜仁PSG贏經驗

歐聯8強周三（12日）深夜正式開打，今屆8強席位由5大聯賽瓜分，西甲、德甲、法甲各佔2席，其餘英超、意甲各有1隊，除拜仁慕尼黑對巴塞隆拿之外，其餘3場對碰、6支球隊都未贏過歐聯冠軍，戲碼充滿「新鮮感」。拜仁今屆8戰全勝，表現具王者霸氣，另一邊廂巴黎聖日耳門（PSG）實力、經驗鶴立雞群，決賽組合熱選「拜仁-PSG」。

今屆8強、4強雖然改喺中立場葡萄牙舉行，而且取消主、客兩回合制，改以一場過決勝負，不過歐聯近年都係傳統勁旅天下，對上一次有球隊首次捧盃已經係2012年嘅車路士，之後7屆分別由拜仁、巴塞、皇家馬德里及利物浦壟斷，故此有理由相信拜仁及巴塞嘅勝方，好大機會屬於今屆最終王者。

拜仁今屆歐聯8戰全勝，狂轟31球只失6球，而且拜仁歷來喺歐聯10次對巴塞取得6勝2和2負，包括近4次贏3次，往績佔上風，如果佢哋成功擊敗巴塞晉級，4強將對曼城或里昂，計整體實力及經驗亦秤先，打入決賽機會極高。

另一條線則由4支未捧過盃嘅球隊爭創歷史，馬德里體育會係唯一一支入過決賽嘅球隊，不過賽前傳出有球員感染新冠肺炎，影響備戰，對手RB萊比錫首席射手迪姆華拿已轉投車路士，戰鬥力大減，無論邊隊晉級，相信好大機會4強止步；PSG、阿特蘭大同樣祟尚進攻，不過阿特蘭大季尾冇咗斯洛文尼亞中場伊利錫，成績明顯走下坡，相反PSG主力基利安麥巴比可望趕及傷愈復出，而且近年歐戰經驗亦遠勝阿特蘭大，有力脫穎而出殺入決賽。