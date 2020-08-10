火箭批新人！奧蘇：我斷手斷腳都贏到

奧蘇里雲8強再遇老對手威廉斯，相信好多球迷都期待這場經典對決，兩位銀髮一族能夠在世錦賽相遇，的確是他們老而彌堅，不過五屆世界冠軍的奧蘇就直言並不是他們出色，而是巡迴賽的年輕一族的表現太差勁，火箭甚至認為自己即使無一手一腳，都未必會跌出TOP50。

奧蘇與威廉斯92年轉打職業，連同希堅斯的這一組「75三傑」在球壇30多年都屹立不倒，一直處於世界前列，但2020年的世錦賽8強仍能相遇，奧蘇直言難以置信，「如果28年前問我這個問題，我好肯定答無可能，但依家你問我，我會話絕對可以，好似我同希堅斯及威廉斯，再比較一下年輕的球員，佢哋水準唔係太好，仲要係絕大多數，可能只係鍾意打波，甚至連業餘都稱不上。」奧蘇這番話，相信令很多年輕球員頗難受。

「我睇佢哋嘅水平，或者我無咗一隻手臂或一隻腳，都未必跌出前50，所以亦係呢項目無進步嘅原因。」其實，奧蘇里雲已經不是第一次批評年輕球員的水平，在疫情隔離期間，他與已退役的桌球皇帝亨特利亦在網上評論，質疑年輕一族的水平。

講到未來邊個有機會可以成為世界冠軍，奧蘇斬釘截鐵話：「冇，目前嚟睇我見唔到邊個有呢個水平，當年環顧四周都會留意下邊個有水準，我就快45歲都仲打，仲有希堅斯，其實我哋真係唔應該仲留喺呢到比賽，但我哋好幸運，因為新人唔太好，暫時無法取代我哋嘅位置。」奧蘇所講亦有其道理，或者有年輕球員曇花一現，但始終都未能威脅一班「老鬼」，單睇今屆世錦賽8強，最年輕已是28歲的奇利威爾森。