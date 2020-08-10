主力守將重傷長抖　狼隊想借辛真高

英超狼隊啱啱喺歐霸16強次回合，以1比0擊敗奧林比亞高斯，兩回合計以2比1淘汰對手殺入8強，不過就付出沉重代價，主力左閘莊尼卡斯度比賽中膝部韌帶重傷，賽後證實要做手術，雖然未有確實復出時間表，不過可以肯定呢位26歲西班牙守將要長唞。距離下季英超開咧仲有1個月多少少，狼隊都希望搵人頂替佢嘅位置，佢哋亦將目光擺咗喺曼城後衞辛真高身上。

查實狼隊喺 2018年夏季，就有意羅致呢位烏克蘭後衞，據英國傳媒《天空體育》估計，狼隊曾經出價1600萬英鎊求購，不過當時辛真高未有被打動，依然希望留喺曼城發展。呢位23歲後衞今季為「藍月亮」上陣25次，仲要面對班捷文文迪同祖奧簡斯路嘅競爭，嚟緊尼敦阿基加盟，勢必進一步壓榨呢位烏克蘭國腳嘅上陣時間。

狼隊近年喺領隊紐奴帶領下，表現穩步上升，佢哋歐霸8強將會面對強敵西維爾，屆時左閘位置惟有搵小將維拿基頂住先。葡萄牙主帥紐奴不嬲鍾意使用翼衞，喺兩邊提供側擊支援，而曼城領隊哥迪奧拿，亦經常鼓勵辛真高壓上進攻，戰術上非常類近，辛真高如果成功由曼城轉投狼隊，相信唔會有太大適應問題。