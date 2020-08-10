10年「傑志計劃」背後有喜亦有悲

改變需要勇氣！「傑志尖子計劃」甫推出，即被指等同傑志與仁濟醫院董之英紀念中學合作的「傑志計劃」完結，雙方關係告終。惟伍健強調事實並非如此，形容「傑志尖子計劃」乃「傑志計劃」的強化版，可望為香港隊提供更多生力軍。

自2010年開始，傑志與董之英先後完成了6年及4年的合約，10年來耗資達1,600萬港元，每學年約有100名同學參與「傑志計劃」，當中成功投身職業足球者眾，包括李毅凱、鄭展龍、朱偉鈞、顏卓彬、袁世傑、潘沛軒、雷文迪、播磨浩謙、周家樂、謝偉俊和屠俊翹等等。「呢10年嘅合作畀到我哋好多寶貴嘅經驗，亦證明咗『學業+足球』呢個平衡發展嘅理念可行嘅。10年係一段好長嘅經歷，有喜有悲，但得着一定比損失嘅多。」伍健道。

「為咗將來提供更具質素嘅新血畀香港隊，計劃嘅內容要提升，方針亦要有調整。簡單啲講，就係過去將啲踢得唔好嘅同學，訓練到踢得好，依家就係將啲踢得好嘅同學，訓練到踢得出色。『傑志計劃』係告一段落咗，但佢進化成為咗『傑志尖子計劃』，入面亦都有唔少董之英嘅學生，實際情況絕對唔係有啲人所講嘅『關係告終』或者『劃清界線』，希望大家明白。」

上文中伍健談及過10年來有喜亦有悲，記者要求他舉出實例，結果這位傑志會長交出了大熱答案：「上年爆出嘅欺凌事件，令學校成為咗傳媒焦點，之後校監一句『過火的嬉戲』，更令校方畀人千夫所指，一直以嚟辛苦建立嘅聲譽，幾乎一鋪清袋。慶幸學期之後有九成幾學生繼續留校就讀，反映校內情況唔係好似好多人想像咁；而當時不斷喺唔同平台抹黑學校嘅嗰位老師，喺證據確鑿之下亦已經辭職；至於一度被惡意中傷嘅彭綺蓮校長，面對無理指控亦繼續配合調查，一直謹守崗位，成件事總算告一段落，既還校長清白，亦證明真金不怕洪爐火。」

另外，除「傑志計劃」孕育出多名職業球員，多名學員在on.cc東網的《傑志學界足球台》中，經受訓後擔任賽事評述有板有眼，以及修讀「創藝電影專修課程」的應屆DSE考生伍柏鴻，考獲6科共24分的佳績等，都為伍健會長及其團隊，帶來莫大鼓舞。