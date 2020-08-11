又係12碼！波費率曼聯入歐霸4強

周二(11號)凌晨歐霸盃8強大戰，曼聯喺中立場面對哥本哈根頑強防守，90分鐘內悶和0比0，去到加時再次使出「殺手鐧」──12碼，由「12碼之王」波基斯費南迪斯操刀射入，曼聯就憑呢個入波贏1比0殺入4強，將會同狼隊或者西維爾爭奪決賽資格。

曼聯今場派出最強陣容，中場起用波基斯費南迪斯同保羅普巴呢對黃金拍擋，加埋「三叉戟」拉舒福特、安東尼馬迪爾同格連活特攻堅，不過面對哥本哈根極有紀律嘅防守，同埋龍門「上身」表現，結果屢攻不下，格連活特曾入波又慘食炸胡，結果90分鐘互無紀錄。

加時賽踢咗5分鐘，安東尼馬迪爾終於博到12碼，由波基斯費南迪斯操刀射入，呢球係「波費」1月加盟後第11個入波，而當中有7個係嚟自12碼。統計顯示，「波費」自17/18球季開始，曾經21次操刀12碼竟然無一失手，堪稱係當今球壇最強「劊子手」。

「波費」嘅12碼出神入化，而且仲別出心裁，以往嘅「彈跳射門」已經舉世聞名，今場佢就故意唔跳直接轟入，領隊蘇斯克查透露愛將係特別訓練：「佢(波費)知道龍門等緊佢跳，所以佢專登練習跳同唔跳嘅射法。」另外，Opta數據指今場係曼聯今季第21次獲得12碼，冠軍今季歐洲5大聯賽。