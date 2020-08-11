盧卡古連續9場歐霸入波！國米晉身4強

周二(11日)凌晨歐霸盃8強，國際米蘭憑尼高路巴列拿、盧卡古各入1球，以2比1擊敗「東道主」利華古遜，晉身4強。國米前鋒盧卡古打破舒利亞嘅紀錄，成為史上第1位跨屆連續9場歐霸盃入波嘅球員。

今屆歐霸盃8強至決賽安排喺德國中立場舉行，德甲球隊利華古遜有半個主場之利，但國米表現明顯勝一籌，開波15分鐘就打開紀錄，當時盧卡古射門被對手擋出之後，尼高路巴列拿喺禁區邊第1時間補射入網。

僅過6分鐘，盧卡古喺對方守將緊纏之下，即使倒地都起到腳射入，亦係呢位比利時國腳今季各項賽事第31個入球，成為國米史上單季入波第3多嘅球員，僅次於伊度奧、朗拿度。

盧卡古原本有機會再一城，可惜佢單刀之下起腳，被利華古遜門將哈迪基撲出，利華之後由球星夏維斯追番1球，但雙方下半場都冇波入，國米贏2比1，將於4強迎戰薩克達對巴素利嘅勝方。

盧卡古繼上場入波，追平英格蘭名宿舒利亞於2005年創下嘅連續8場足協盃(歐霸盃前身)入球紀錄之後，今場一舉打破紀錄。盧卡古今屆4場歐霸都有波入，加埋2014/15年球季為愛華頓連續5場歐霸盃入波，將歐霸盃最長連續入球紀錄改寫為9場，認真犀利，難怪被球迷稱為「盧拿度」。