唔止歐霸　澳職都爭崩頭

澳職常規賽去到尾聲，但係季後賽形勢仲充滿變數。星期二上演嘅墨爾本城對阿德萊德聯，對成個局勢非常關鍵，墨爾本城最後2輪只要贏1場，就可以鎖定聯賽亞軍位置，季後賽首圈輪空直入4強。

阿德萊德聯形勢就危急得多，佢哋依家雖然排第6，但失分其實比第7嘅西部聯多，今場可以話係破釜沈舟。阿德萊德聯復賽後4仗有2勝2和，包括對FC悉尼同珀斯光輝都唔使輸，戰意高昂兼且受讓，讓球客勝值得支持。

直播表

周二5:30pm 澳職 墨爾本城 Vs 阿德萊德聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周三1:00am 蘇超 登地聯 Vs 喜伯年

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周三3:00am 歐霸 狼隊 Vs 西維爾

myTV Gold 303、Now 643、有線656及616

周三3:00am 歐霸 薩克達 Vs 巴素利

Now 644、有線661及601

周三8:30am 美職盃 奧蘭多城 Vs 波特蘭伐木者

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615