東方龍獅停練六周　維持球員生計為首要考慮　

本地籃球賽季因疫情而取消，香港首支職業籃球隊東方龍獅亦面對比賽真空的情況，經過多日來與管理層、職球員與贊助商的討論後，球隊周二公布全面暫停訓練六星期。教練團稍後將因應疫情變化及場地安排，然後再擬定復操日期。儘管加上ABL（東南亞職業籃球聯賽）腰斬連帶門票及各方面收入減少，但球隊仍以職球員生計為首要考慮，東方龍獅籃球隊行政經理李樹榮表示這段時間球員會繼續受薪，但就不諱言會有少少調整，強調安排只是短暫性。

球隊在聲明中表示：「因香港籃球總會早前宣布取消本季甲一聯賽及銀牌賽事，加上本季東南亞職業聯賽ABL也復賽無期，作為全港首支全職業籃球隊，東方龍獅面臨前所未有之壓力與挑戰，除了需向投資者及贊助商負責之外，亦要兼顧職球員生計。經連日內部商討後，管理層與全體職球員已就球季真空期之過渡性安排達成共識。會方衷心感謝職球員能顧全大局，與球隊共渡時艱，齊心協力堅持為香港籃球發展繼續前行。」與此同時，球會「重申維持團隊及職球員生計乃當前首要考慮，而有關過渡性安排只屬暫時性質，待球隊復操復賽後將一切回復正常。此外，會方亦正與各球會保持緊密聯繫，並向籃總提出各可行方案，避免球季停擺太長時間，而對本地籃壇造成長遠之負面影響。」

李樹榮指出， 綜觀世界籃壇以至整個體壇，都因疫情而受到停擺打擊，但東方龍獅不希望球員的生計或甚是球隊的品牌受挫，「相信每支球隊都會有不同的考慮及決定，但東方龍獅希望與大家同渡時艱，保持球員及品牌的價值，所以會繼續支薪。」被問到是否有所調整時，李樹榮回應：「是有少少調整， 但只是短暫性，到有正式比賽時會回復正常。」另外，亦有數名球員於8至9月約滿。

東方龍獅亦期望當疫情有好轉時，向籃總及友會提供一些方案，希望在安全情況研究復賽的可行性：「太無了期的休季對球員計畫未來，會產生很大的因難，對球員的心理亦有一定影響，因此，我們會不斷審視疫情，然後看看可否設計一些方案出來，期待比賽重臨的一天快些降臨。」另外，參加今季CBA選秀的蕭鍵勳正身處深圳，稍後到幾支球隊試訓，爭取達成到CBA打拼的夢想，選秀結果將於下周五（21日）有定案。

東方控衞吳松峻表示，球隊停練期間他會繼續每日訓練，保持手感及體能。「幸好家中訓練裝備尚算齊全，自己最近都增加了幾公斤肌肉，為比賽做好準備。」另外他指薪金調整屬短暫性質，故暫時不會找兼職工作，「希望專注訓練，努力一點。」面對復賽遙遙無期，吳松峻希望趁這段期間提升自己：「停賽反而讓我有機會去改掉很多比賽壞習慣，不過停得太長時間，連籃都無得射的確很難捱。」

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