美網卸膊！要球員簽「生死狀」促退賽潮

打網球都要簽「生死狀」?美國網球公開賽本月31日開打，目前新冠肺炎肆虐，加上多位頂級球手退賽，能否如期舉行目前來看面臨嚴峻挑戰，賽會日前更要求參賽球員要簽一份「免責同意書」，當中內容包括嚴重疾病，甚至死亡都與美網無關。

美網組委會周一發布該份有新冠肺炎的「免責同意書」，要求每位參賽球員都簽署，這消息一出即被很多球迷批評，更直指這是「生死狀」；而美國目前未能控制疫情，美網組委會要求球員簽字，惹來外界反感，同意書的內容亦相當涼薄及不公：「我自願承擔由我或接觸其他人而造成的任何風險及責任，包括嚴重疾病、受傷甚至死亡，無論是由美網或其他人疏忽所造成的。」同意書更提到一切後果由當時人承擔：「在法律允計的最大限度裡，我永遠不會起訴美國網協、ATP巡迴賽、WTA巡迴賽...紐約市等，這是免責同意書，我將同意它是永遠有效。」如果球員因而死亡，其家屬也不得指控組委會。

早於2015年，加拿大球星寶釵在美網更衣室摔倒時撞到頭部，引發腦震盪而將美網告上法庭，直至2018年這場官司才有定案，美網組委會要承擔75％的責任，當時沒有公開具體數額，估計寶釵可獲數百萬美元作賠賞。

目前為止，已有多位頂級球星包括上屆冠軍拿度及世界一姐芭蒂等已宣布不會參加今屆美網，瑞士大王費達拿更一早已以傷患理由提早結束今年賽季，而其同胞華連加日前亦宣布放棄爭逐，這份「生死狀」或再令更多球員，今屆美網即使能如期上演，都相信是最星光黯淡的一屆。

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