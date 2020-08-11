久保建英租借加盟維拉利爾

西甲球隊維拉利爾宣布，由皇家馬德里借用19歲日本小將久保建英。這位前巴塞隆拿青訓球員，上季以借將身分加盟馬略卡，個人表現大獲得好評，今次獲西甲勁旅青睞租借加盟「黃色潛艇」，久保建英將有望挑戰歐霸賽事。

巴塞青訓出身的久保建英，從小成長於西班牙最著名足球學堂，除了練成一身球場上好武功之外，亦學得一口流利西班牙文，為日後繼續外闖打好根基。2015年因未能與巴塞續約，選擇回到日本，效力FC東京和橫濱水手。年少成名的久保建英，早已是日本國家隊常客，去年美洲盃和世盃外圍賽，都能見到這位超新星為「藍武士」披甲的身影。

2019年皇家馬德里成功羅致這位東瀛新星，簽約5年。考慮到皇馬陣中競爭激烈，爭取上陣機會渺茫，上季久保建英就被借去馬略卡鍛鍊。他各項賽事為該西班牙海島球隊上陣36次，攻入4球及貢獻5次助攻，雖然未能幫助球隊聯賽護級，但初次登陸西甲賽場就能夠有出眾表現，包括曾於對維拉利爾的聯賽對碰中，射入1球並交出次1助攻，帶領馬略卡以3比1擊敗對手。

「黃色潛艇」上季西甲奪得第5，成功搶得來季歐霸入場券，早前更請得前華倫西亞、巴黎聖日耳門及阿仙奴主帥艾美利執教，下季久保建英有機會和這位西班牙名帥合作。