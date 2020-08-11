奧蘇被回擊：舊年你無斷手都輸畀業餘喎

「火箭」奧蘇里雲日前擊敗丁俊暉，生涯第19次躋身世錦賽8強，賽後語出驚人狠批一班年輕新人的水平甚至不及業餘球員，更聲稱自己各斷一隻手腳都未必跌出前50，這番言論即在桌球壇引起極大爭議，97年世界冠軍杜赫迪直指奧蘇去年才於世錦賽首圈敗於業餘球員，而有球壇新勢力更揚言對這位偶像心碎，轉軚支持卓林普。

奧蘇這番言論得罪不少球員，當然令年輕一族難受及傷痛，目前世界排名第78位的伯恩斯在社交平台怒批「火箭」完全不尊重人，另一位球員博頓亦有同樣睇法；霍爾特更嘲諷謂：「真尷尬，舊年世錦賽奧蘇首圈就輸畀業餘球員。」有球迷再「加多腳」：「而且仲有兩隻手臂同雙腳嘅情況下比賽....」

至於前世界冠軍杜赫迪對於奧蘇貶低年青球員有點過火，「有幾多體育人會場外辱罵其他球員，我覺得是水準很高，咁樣講實在唔應該，我覺得係貶低他人。」杜赫迪重提奧蘇去年世錦賽首圈就被業餘球手卡希爾淘汰，他認為奧蘇正破壞球員間的關係，「很多球員都視佢為目標，佢應該有責任，好多人當佢係英雄，真係唔知佢哋再點樣睇奧蘇。」

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16歲的占美韋遜剛通過了Q School比賽，即是已取得未來兩季的職業資格，與另一位14歲的烏克蘭小將波高，肯定可在下季職業賽亮相。占美韋遜對於奧蘇的一番話坦言：「我好想跟奧蘇比賽，會係好好嘅體驗，當然我更希望可以擊敗他，因為佢講咗好多關於業餘球手嘅嘢，我過去一直都係佢嘅粉絲，但依家我更想成為卓林普嘅粉絲。」

奧蘇里雲躋身8強，正與另一位老將威廉斯爭逐，經過首回合爭逐後，奧蘇落後2比6。

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