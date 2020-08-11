歐霸盃一場定生死　狼隊唔敢冒進　

今晚歐霸盃續演2場8強大戰，狼隊與西維爾喺德國杜伊斯堡交鋒，英超代表狼隊相隔48年之後，再次打入歐洲賽8強，經驗較輸蝕，相信佢哋今場唔會太冒進。另邊廂西維爾素有「歐霸專家」美譽，但今屆表現唔算標青，入球數字亦偏低，建議捧中位數2.5球細。（myTV Gold 303、Now 643、有線656 及616台周三凌晨3時直播）

狼隊上場歐霸盃16強次回合，僅憑前鋒魯爾占美尼斯射入12碼，小勝希臘球隊奧林比亞高斯1比0，兩回合計贏2比1晉級。狼隊由7月開始，狀態有所回落，各項賽事近7場僅獲3勝1和3負，其中3場未能取得入球。不過狼隊踢法一向主守，失球亦唔多，所以近12場比賽有11場總入球開2球或以下。

陣容方面，除咗主力後衞莊尼卡斯度收咧（見另文），「10號仔」普丹斯亦因黃牌夠數，今仗要坐波監。一前一後冇咗個重心人物，以領隊紐奴嘅性格，肯定要班波踢得更謹慎，先求穩守，再搵機會一劍封喉。

西維爾晉級過程欠霸氣

西維爾曾經5奪歐霸盃冠軍（連前身歐洲足協盃），係呢項賽事捧盃次數最多球隊，不過呢支今季西甲4哥喺今屆晉級過程，表現唔算特別出色，其中32強對羅馬尼亞球隊克盧日，西維爾兩回合只能與對手打和1比1及0比0，僅靠作客入球優惠晉級，欠缺王者霸氣。

事實西維爾火力一般，已經連續5場歐霸盃開2球或以下，上場歐霸盃16強能以2比0擊敗羅馬，很大原因係羅馬門將包盧比斯嚴重犯錯，並非自己發揮出色。既然今屆歐霸盃8強，取消主、客兩回合制，改喺中立場一戰決勝負，相信狼隊與西維爾都會傾向穩守為先，唔想先失波，預料會係一場拉鋸戰，首選入球細。

●Mic少