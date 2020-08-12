法蘭基迪莊受傷　兇手竟然係蜜蜂

早前巴塞隆拿喺歐聯16強次回合，以3比1擊敗拿玻里，成功闖入8強，其中中場法蘭基迪莊踢滿全場，成為晉級功臣之一，不過比賽中，這位荷蘭新星嘅左手就被繃帶包紮，雖然未有影響場上表現，不過傷勢就引起關注。

賽後法蘭基迪莊透過女友Mikky Kiemeney嘅社交平台交代傷情，原來呢位球場上擅長躲避對手攔截嘅盤扭好手，場外未能避開蜜蜂嘅纏擾，左手拳頭慘被蜜蜂螫傷，不過性格樂天嘅佢，似乎未有被傷勢影響心情，仲搵女友幫佢影咗張對比圖，笑笑口咁展示右手同明顯腫起嘅左手。

呢位荷蘭中場之所以心情靚，主要當然係因為巴塞成功淘汰拿玻里，殺入歐聯8強，佢喺16強次回合表現出色，仲一度交出絕妙傳送助攻美斯破門，可惜VAR其後判定因美斯犯手球在先入球無效。不過呢位球隊老大哥最終都靠個人精彩演出，射入關鍵一球，幫助巴塞取勝。蜜蜂螫傷後，傷患處通常會紅腫好幾日，雖然話對踢波影響唔大，不過巴塞球迷都會希望法蘭基迪莊快啲好返，專心面對周六凌晨對拜仁慕尼黑嘅歐聯8強大戰。