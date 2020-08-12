狼隊自炒12碼！西維爾入4強鬥曼聯

周三(12日)凌晨歐霸盃8強，英超異軍狼隊失去神奇力量庇護，首席射手前鋒魯爾占美尼斯射失12碼之餘，更被西維爾喺比賽末段絕殺。「歐霸專家」西維爾贏1比0，晉級4強，將會同曼聯爭入決賽。

狼隊喺開波13分鐘靠艾達馬查奧爾博到12碼，以為可以重演上場贏波好戲，但魯爾占美尼斯主射，卻被西維爾門將耶辛尼保奴救出，錯失領先黃金機會。值得一提，魯爾占美尼斯上場16強次回合射入12碼，成為狼隊晉級功臣，估唔到今場變成罪人。

西維爾曾經5次捧歐霸盃冠軍，屬於史上奪標次數最多嘅球隊，大難不死，似乎注定佢哋又可以問鼎呢項大賽。踢到88分鐘，西維爾中場班尼加喺右路開出罰球，由奧甘波斯頂入，一箭定江山，打入4強。狼隊今季英超只有第7位，依家歐霸盃出局，意味下季無緣歐洲賽。

另1場8強賽事，薩克達以4比1大勝巴素利，將會同意甲勁旅國際米蘭爭奪決賽權。

歐霸盃4強形勢

17/8 3:00am 西維爾Vs曼聯

18/8 3:00am 國際米蘭Vs薩克達

【延伸閱讀】曼聯顫抖吧 西維爾神數據預示必捧盃