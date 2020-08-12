為6000亡魂而戰！阿特蘭大要將歡笑帶回家

將於周四(13日)凌晨舉行嘅歐聯8強阿特蘭大對巴黎聖日耳門，被指係草根與豪門之戰，意甲細球會阿特蘭大近年火速冒起，仲爆冷打入歐聯8強，今場大戰對佢哋而言，唔止係為爭取名利，更加要為家鄉貝爾加莫超過6000名死於新冠肺炎嘅支持者而戰，要贏波將歡笑帶回家。

阿特蘭大喺16強次回合擊敗華倫西亞之後，意甲及歐聯等賽事因為新冠肺炎而停擺，球隊未趕及慶祝時，噩夢已殺到，阿特蘭大所在城市貝爾加莫成為新冠肺炎重災區，至今導致超過6000人病逝，對於呢個人口只有12萬嘅小城市而言，絕對係一次沉重打擊。

阿特蘭大嘅歐聯之夢成為貝爾加莫市民嘅精神支柱，球隊死忠球迷巴斯拿話：「阿特蘭大一直勇往直前，以最佳方式贏波、進步，我哋為球隊表現感到驕傲。」巴斯拿仲話已經組織400至500人一齊喺戶外睇波，隔空為身處葡萄牙里斯本比賽嘅阿特蘭大打氣，當然會遵守社交距離。

阿特蘭大仲收到好消息，獲得意大利銀行Intesa Sanpaolo提供4000萬歐元新贊助費，可以繼續修繕主場。值得一提，阿特蘭大今屆歐聯主場都安排喺米蘭聖西路球場舉行，已經慣咗踢中立場，所以今次去到葡萄牙里斯本比賽，相對而言，可能仲有利。