曾落後2比7！奧蘇逆轉威廉斯着晒火

即使一度落後2比7，「火箭」奧蘇里雲在「75雙雄」大戰，最終成功逆轉，以13比10反勝老對手威廉斯，第12次躋身世錦賽4強，再一次追平桌球皇帝亨特利的紀錄，將與「李斯特小丑」沙比爭逐，距離爭奪「六冠夢」再近一步！

奧蘇里雲早前闖入8強時，於賽後狠批一班年輕新人水準低，惹來球圈批評，令這場「44+大戰」充斥着評論聲音，五屆世界冠軍的奧蘇里雲開局處於劣勢，首節落後2比6，第二節第9局威廉斯錯失機會被奧蘇力追，但他成功做出「士碌架」令奧蘇被罰4分，險勝此局再拉開比數至7比2；不過，曾揚言為冠軍而來的「火箭」開始發力，頻頻「起迫」，在第15局更打出一cue112，成功追平至8比8結束第二節。

賽至決勝關鍵，兩位球壇傳奇在第三節互相「出拳」，威廉斯一度再領先10比9，但奧蘇隨後再不給對方機會，第20局先轟出104度，再以126比0零封，第22局再轟一cue133，打出他今場的第五cue破百，至第23局雙方拉据下爭贏黑波鎖定勝局，一口氣連贏4局，以13比10、第五次在世錦賽擊敗威廉斯。

「相信這仗對球迷來講，應該睇得過癮。」這是奧蘇里雲自2014年決賽不敵沙比之後，首次再闖四強，而下仗對手亦正是淘汰了澳洲名將羅拔臣的沙比，「我跟沙比在決賽及很多大賽都試過碰頭，彼此在大賽都可以發揮很好，如果我能再有效控制到長枱及白波的走位，相信會更有信心。」

至於三屆世界冠軍的沙比是以13比7擊敗羅拔臣，他賽後都有被問題對奧蘇批評後輩的睇法，他直言奧蘇這番言論確實有點過分：「每位球員都應該獲得尊重，他的言論有點苛刻，要知道很多年輕球員每次出戰都是全力以赴，坦白講，他們可能沒有奧蘇的天賦，但他們已盡了最大努力。」

另外，爭取衞冕的世界一哥卓林普，逃不過「克魯斯堡魔咒」，竟以9比13不敵奇倫威爾森，8強止步，宣告衞冕失敗。生涯第二次躋身四強的奇倫威爾森將面對麥基爾，意味着決賽上肯定會出現一位90後球手。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！