派路新官上任　艾朗藍斯被放棄

正所謂新官上任三把火，啱啱接過祖雲達斯教鞭嘅派路，已經開始著手球隊重建工作，祖記陣中當然有人冇得留低被清洗，其中中場艾朗藍斯，就即將成為祖記棄將，意味呢位上年先加盟嘅威爾斯國腳，隨時又要再搵新東家落腳。

現年29歲嘅艾朗藍斯，離開效力多年嘅阿仙奴之後，去年夏季轉會窗以自由身加盟祖雲達斯，本希望可以同呢支意甲班霸闖一番事業，可惜佢遲遲未能搶得主力位置，過去一季意甲僅有11次以正選身分上陣，得唔到前任主帥沙利歡心之餘，新帥派路似乎都對佢冇乜興趣。威爾斯人嘅25萬英鎊高價周薪，勢必令唔少對佢感興趣嘅球會打退堂鼓，情況十分尷尬。

作為昔日中場大師，派路對球隊中場嘅要求當然特別高，佢上任後，已經開始打造緊心儀陣容，更盛傳有意將法國中場保羅普巴帶返黎祖雲達斯，不過隨着曼聯同保羅普巴表現漸入佳境，呢位法國世盃奪冠功臣重返意甲嘅可能性亦大減。而除咗艾朗藍斯之外，希古恩、基迪拉、魯加尼及迪施基利奧等球員，都有機會被清洗，其中法國中場老將馬度迪，近期加盟美職國際邁亞密嘅消息都甚囂塵上，將有望成為呢支美職新軍嘅頭號球星。