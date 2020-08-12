池江提前復出！日本大學爆新冠肺炎要封館

池江復出首戰確定！日本天才泳手池江璃花子去年2月診斷患上白血病，隨即暫停全部訓練並退出國家隊，經一年多的治療和近幾月恢復訓練後，她將亮相本月底的東京都特別游泳大會，參加女子50米自由泳項目。

20歲的池江璃花子本來是日本東奧其中一個獎牌希望，她在兩年前的雅加達亞運會中獨攬6面金牌，獲選為最有價值運動員，患病前她亦造出多個日本和亞洲紀錄，包括100米自由泳及50米蝶泳。今次將會是池江時隔1年7個月後參加的首個比賽，亦是她的復出首戰，比賽場地為東奧比賽場館之一的東京辰巳國際游泳中心。早前曾有消息指池江會參加10月舉辦的日本學生錦標賽，如今決定提前復出，身體復原狀況應該不錯。

至於池江就讀的日本大學，其游泳部爆發新冠肺炎群組感染個案，至今已有超過10宗確診病例，日本相關部門指已將全部感染者隔離，現時日本大學游泳部的訓練活動已全部暫停，池江在恢復操練後未有到大學游池訓練，而是在自己所屬的文藝復興游泳會練習。

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