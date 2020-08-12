有冇咁邪！阿特蘭大真係贏到PSG？

歐聯8強周四(13日)凌晨於中立場葡萄牙正式開火，首場大戰由今屆神奇球隊阿特蘭大挑戰法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）。阿特蘭大今季踢出瘋狂進攻足球，聯賽轟入98球冠絕意甲；PSG前鋒基利安麥巴比雖然有傷在身，但由尼馬夥拍莫路伊卡迪嘅南美鋒線組合，依然火力十足。兩軍同樣崇尚進攻，有望合演入球騷，首選2.5球大盤。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

今屆歐聯8強至決賽階段安排喺葡萄牙里斯本舉行，全部改以一場過決勝負，肯定更加刺激。意甲季軍阿特蘭大今屆頭4輪歐聯分組賽僅得1分，一度陷出局邊緣，點知之後強勢反彈取得次名出線，16強更雙殺華倫西亞，以總比數8比4過關，盡顯強大鋒力。

阿特蘭大今季38場意甲攻入98球，比冠軍祖雲達斯多入22球，雖然進攻主力之一嘅伊利錫因私人理由繼續缺陣，但兩位哥倫比亞射手杜雲沙柏達及路爾斯梅利爾，喺聯賽各有18球進帳，加上艾真度高美斯、馬利路夫斯基等擅射之人，稱得上全民皆攻。不過佢哋近7場比賽只有1場冇失波，防線唔算穩健，今場豁出去鬥攻方為上算。

基利安麥巴比經已復操

PSG今屆分組賽力壓13屆冠軍皇家馬德里以首名出線，16強以總比數3比2反勝多蒙特，晉級過程充滿說服力。早前喺法足盃決賽受傷嘅基利安麥巴比據悉已經復操，但未知能否正選上陣，不過前線依然有尼馬及莫路伊卡迪等巨星壓陣，其中後者今屆歐聯已有5球斬獲，加上里安度柏利迪斯於中場負責組織攻勢，PSG火力喺當今球壇仍然數一數二。

PSG已經先後捧走法甲、法足盃及法聯盃冠軍，現時目標直指「4冠王」，遇上今屆8場歐聯有6次開3球或以上嘅阿特蘭大，2.5球大盤可謂不二之選。