PSG補時入2球！「紅魔式」反勝阿特蘭大

周四(13日)凌晨歐聯8強出現戲劇性賽果，意甲奇兵阿特蘭大先開紀錄之下，以為可以再創奇迹，點知被法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)喺補時連入2球，輸1比2出局，結束今屆歐聯神奇之旅。PSG則自1995年以來，首次打入歐聯4強。

PSG球星基利安麥巴比早前受傷，今場先任後備，加上迪馬利亞停賽、馬高華拉堤受傷缺陣，阿特蘭大乘虛而入，開波初段已製造唔少具威脅埋門，並於26分鐘由中場柏沙歷射入靚波領先1比0。

巴黎聖日耳門之後狂攻，但尼馬主射罰球，以及1次左路單刀起腳，都唔中目標。基利安麥巴比60分鐘後備上陣搏殺，令PSG火力上升。

踢到90分鐘，尼馬左路傳中，今場客串防中嘅馬昆奴斯哥利亞，近門射入扳平1比1，僅過3分鐘，輪到基利安麥巴比左路傳中，由後備上陣嘅祖普莫亭近門鏟入，戲劇性反勝2比1，過程似足1999年歐聯決賽，曼聯補時入2球，以2比1反勝拜仁慕尼黑。

PSG打入4強之後，將會同RB萊比錫對馬德里體育會嘅勝方，爭入決賽。

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