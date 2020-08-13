最意外的救世主　祖普莫亭丑角變英雄

尼馬、基利安麥巴比、莫路伊卡迪，巴黎聖日耳門(PSG)擁有全歐洲最豪華嘅鋒線，不過今場歐聯8強贏阿特蘭大嘅絕殺英雄，並唔係呢3位貴價神鋒，而係「英冠級」搞笑型前鋒祖普莫亭，呢位31歲喀麥隆前鋒今場揚名立萬，成為最不可能的救世主。

祖普莫亭喺2018年加盟PSG，已經令球迷搲爆頭，專門收購世界巨星嘅PSG，居然打當年英超降班球隊史篤城前鋒主意，而且祖普莫亭當年為史篤城踢30場聯賽，亦只不過入咗5球，表現普通到不得了，即使PSG只係搵佢做後備，球迷都覺得有啲「襯唔起」。

加盟PSG後祖普莫亭亦成為丑角，18/19球季上陣22場只入3球，而且更炮製出全球恥笑嘅一幕，上年4月佢試過喺白界線上面，莫名奇妙咁停住隊友嘅必入球，最終被對手成功解圍，勢估唔到今場竟然成為PSG殺入歐聯4強嘅英雄人物。

祖普莫亭賽後表示：「由我落場嗰陣，我就諗一定唔可以輸、唔可以就咁返屋企，PSG從未贏過歐聯，我哋會繼續拼搏，將呢個信念帶去下一場。」

祖普莫亭嘅技術或者唔係上乘，但佢嘅鬥志唔輸畀任何頂級球星，尼馬賽後將今場MVP獎座送畀佢，就係對祖普莫亭最大肯定。

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