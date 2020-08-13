CBA選秀之旅第2回　蕭鍵勳尋求突破

正當CBA總決賽進行得如火如荼之際，香港球迷亦關心CBA選秀大會於本月21日揭盅結果，事關效力東方龍獅兩季的三分射手後衞蕭鍵勳(Jon)，將第2度踏上選秀之旅。日前，Jon已抵達深圳，並完成當地的隔離規定，稍後他將到幾支球隊試訓，據悉包括北京、江蘇及深圳等球隊都有可能作試訓。今屆選秀的水平甚高，Jon第二度參選能否脫穎而出，值得期待。

今屆共有64人入圍最後選秀名單，以港澳台球員身份參加的除了蕭鍵勳之外，還有大熱門、來自台灣的林庭謙。他們將與國內大學生球員、CBA及NBL球隊青年軍及所推薦的新人，爭取各隊的青睞，今年的狀元工資保障為50萬元人民幣，榜眼與探花分別為40萬及35萬人民幣。但受疫情影響，究竟下周四在福建泉州華僑大學舉行的選秀會，將以甚麼形式進行，仍有待大會落實公布。

現年24歲的蕭鍵勳成長於美國濃厚的籃球氛圍中，在Middlesex School完成高中後，曾代表北伊利諾伊大學參戰NCAA。2018年Jon回流香港加盟遊協，憑着其1米95身高及準繩的外圍投射，旋即惹來注目，並獲邀於該年10月轉會東方龍獅，展開職業球員路，征戰ABL東南亞職業籃球聯賽兩季屢獲正選機會，其中今年一月份的ABL賽事錄得逾50%的三分命中率，其冷靜及專注亦在球迷心目留下深刻印象。今次他一人北上選秀，並有經紀人協助聯系球隊，希望能爭取更多關注，並以表現尋求生涯突破。

去年選秀大會共有10支球隊選中16名新秀，但據國內傳媒估計，由於受疫情影響，至今多隊的外援仍未能歸隊，這種情況或許能為華將提供更多機會。香港歷來共有多名球員闖入CBA，包括「第一人」潘志豪、呂楚威、虞興海、羅意庭及惠龍兒等，其中惠龍兒於2017年以探花身份加盟稠州銀行，在中國籃協主席姚明手上接過球衣，成為一時佳話。