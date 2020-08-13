放下球拍學做凡人　Joey：想當別人的照射燈

「8點準時起床，想多睡會兒都難。開車經過沙田，總不經意轉進體院路口。明明能放縱吃喝，卻擔心肌肉流走……」陳浩鈴笑得瞇起眼睛，這些都是經歷12年壁球生涯後，刻進骨子裏的習慣。同樣無法割捨的，還有作為運動員對未知的憧憬：「雖然還沒決定未來路向，但我一定會讓自己很忙很忙，好好享受生活。」

再見陳浩鈴，是她宣布退役後的一個月。她與前滑浪風帆運動員何智豪相約到赤柱正灘，雨後的風吹拂著海面，她好幾回跌進水裏，笑著抹抹臉，又爬起來重新揚帆。6月那段悠閒的日子，她的行事曆寫滿行山、無繩滑水和滑浪風帆這些「危險」活動：「過往當運動員很『錫身』，去一趟沙灘都怕𠝹損腳趾，影響到練習。現在總算能試試各種活動，吃東西也能放縱些。」她頓一頓，摸摸手臂呢喃道：「但最近肌肉好像鬆弛了，要注意一點。」

時間倒退到幾個月前，她還是那個穿著鏽有紫荊花的球衣，在玻璃場備戰亞洲團體賽的港隊師姐。沒想到疫情煞停賽事，也為她的職業生涯提前畫上句號。「其實雅加達亞運時已有退役的念頭，一來踏進30歲，二來我想試試其他東西，看看外面的世界。當時便開始鋪路，重返校園修讀體育及康樂管理，考教練牌照。原來計劃打完亞洲團體賽再走，可惜……」

花整整2年時間道別，卻依然無法走得輕巧，畢竟壁球已佔據生命超過3分1的時間。陳浩鈴說起往事一臉感慨：「我全職多久就住在體院多久，還記得北京奧運時體院遷往烏溪沙，我們要到歌和老街練習，可謂見證它一路變遷。現在開車經過沙田，還是會不經意轉進體院路口。」而相比起地方，她更懷念的是裏面的人：「最留戀的是一群隊友。這些年我們一起經歷練習的苦澀，勝利的喜悅，『朝見口晚見面』，就像一個家庭。」

嚐過亞運金牌的滋味，闖過世界排名最高16位，擊敗過前一姐妮高。我問陳浩鈴怎樣評價自己的壁球生涯，她笑說「超乎想像」：「小時候媽媽替我和家姐報讀興趣班，根本沒想過發展成事業，要走到多遠，達到什麼成就。」直到後來參加區賽，「碌吓碌吓碌進體院」，她開始嚮往隊友間一起努力、良性競爭的環境。於是2008年高考放榜後，為捉緊竪年東亞運和2010年亞運的機會，她毅然轉為全職運動員，「班主任很緊張，叫我別放棄升學的offer。但我覺得書幾時都可以讀，但當運動員一生可能就這麼一次。我很慶幸當時跟隨內心的聲音。」

縱然遺憾世界排名未能更進一步，也沒來得及見證壁球成為奧運項目。但無論重來多少遍，她都會作出同樣的決定：「這段旅程教會我很多東西，哪怕日後我因為某些事情懷疑自己，或偶爾感到無助，我都會告訴自己別害怕，繼續嘗試，繼續享受未知。」

跟師姐趙詠賢一樣，陳浩鈴退役後先在體院兼任陪練員，待明年畢業再決定未來路向：「我很有興趣嘗試體育管理的工作，例如投身總會舉辦賽事、籌備青訓計劃等。我當運動員這麼久，一直都是被照射的角色，往後想要成為其他人的照射燈。」雖然還沒有具體規劃，但就像訪問當日她迎著飄渺的風，時而停滯，時而跌倒，卻反覆告訴何智豪「我想再試一遍」般，「我一定會讓自己很忙很忙，好好享受生活。」

陳浩鈴 Joey

身高：1.60米

學校：香港浸會大學

近年獎項：

雅加達亞運女團金牌（2018）

清州亞洲團體錦標賽女團金牌（2018）

弗羅茨瓦夫世界運動會女單銀牌（2017）

仁川亞運女團銅牌（2014）

廣州亞運女單銅牌（2010）

‧撰文:許思彤 圖片:余樂詩

‧鳴謝:捕風一族

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