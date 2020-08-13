利物浦捧盃名利雙數　破紀錄再做獎金王

利物浦今季首奪英超冠軍，除了球迷高興之外，球隊亦獲得創紀錄的1.75億英鎊獎金，比上季英超冠軍曼城的1.51億英鎊獎金多出一大截，而利物浦亦連續兩季成為英超「獎金王」。

英超獎金分配主要有4種，分別是20支球隊均等的賽季保底分成、獎金分配，以及名次獎金、和電視轉播收入。而今季總獎金大幅提高的主要原因是因為在電視轉播上的收入，首先為期3年，由2019年直至2022年的新英超轉播費在今季開始實行，海外轉播費增加至43.5億英鎊，而國內轉播費（200場）則為50億英鎊。

除此之外，今季英超亦實行新的海外轉播費分配，決定根據聯賽榜上的排名高低，而不是20支球隊平分，加上國內的轉播費有50%是作為英超獎金，假如球隊的轉播場次愈多，獎金亦隨著增加。

不過由於新型冠狀病毒在早前引起的賽程延誤，令球隊需要在之後的賽季對廣播公司進行回扣，總計3.3億英鎊。

據報英超賽會仍未向球會發放獎金，而獎金通常會在賽季結束後的一星期內支付。