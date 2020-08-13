天敵出晒局！馬體會奪冠機會來了

馬德里體育會可以話歐聯史上最悲情球隊，過去多次喺爭標大好形勢之下，功虧一簣。不過，呢支西甲勁旅今屆捧盃機會來了，因為兩大「天敵」皇馬同C朗都已經出局，為馬體會爭取首度問鼎歐聯冠軍寶座，掃除最大障礙。

馬體會史上曾經3次打入歐聯決賽，包括1974、2014、2016年，但都功敗垂成，其中2014及16年都係輸畀同市死敵皇馬，特別係2014年決賽，馬體會上半場已經領先，但卻於補時3分鐘被皇馬逼和，球員洩晒氣之下，加時大敗收場。至於2016年因為互射12碼敗陣，亦非常唔抵。

當年皇馬奪冠功臣兼馬體會剋星C朗，轉投祖雲達斯後，一樣食住馬體會，上屆16強馬體會主場領先祖雲達斯2比0，作客卻被C朗3次攻破大門，倒輸出局，真係令教練施蒙尼嘔晒血。

不過，隨住皇馬同祖雲達斯都喺今屆16強出局，馬體會爭標形勢一片大好，首先佢哋過去8次歐洲賽淘汰對德國球隊，都成功晉級，今次只係對首次入歐聯8強嘅RB萊比錫，晉級機會更加樂觀。

其次，馬體會位處上線，決賽之前可以避開拜仁慕尼黑、巴塞、曼城，去到4強對住巴黎聖日耳門，馬體會經驗佔優，加上施蒙尼嘅防反戰術，正好剋死呢支踢法有前冇後嘅球隊。

另外，馬體會話晒淘汰上屆冠軍利物浦，夠晒資格贏番1次冠軍。