RB萊比錫冇咗迪姆華拿 點同馬體會鬥呀

周五（14日）凌晨將上演歐聯8強大戰，RB萊比錫喺葡萄牙中立場鬥馬德里體育會。「德甲狂牛」萊比錫王牌迪姆華拿離隊，火力驟減；馬體會教頭施蒙尼以防守見稱，打法穩陣至上，尤其出戰歐聯分外謹慎，加上今仗一場過定勝負，預計雙方唔會亂嚟，2.5球入球細熱得有道理。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨3時直播）

萊比錫停擺前喺德甲仍有爭標機會，可惜復賽後9場贏得4仗，最終只得季軍，再次凸顯經驗不足嘅問題。呢支首度殺入歐聯8強嘅新丁，王牌迪姆華拿落實今夏轉投車路士，唔會喺歐聯披甲，冇咗呢位首席射手，「狂牛」惡唔出樣，其餘前鋒尤素夫保臣及柏德列舒希克把握力一般，亦令主帥拿高士文唔敢用過於主攻嘅戰術。

施蒙尼灌輸硬朗防守

馬體會向來防守大過天，呢支西甲3哥今季聯賽只失27球，僅比冠軍皇馬多。過去8年來，「鐵帥」施蒙尼一直灌輸呢種硬朗打法，紀律嚴明，甚至不惜犧牲進攻，令「床單兵團」成為難以被擊敗嘅球隊。

馬體會喺2014及2016年兩番決賽飲恨，踢淘汰賽更不容再犯錯，近7場歐聯法定時間僅失4粒，其中更有6次開2球或以下，防守硬淨到暈。不過祖奧菲歷斯及迪亞高哥斯達表現飄忽，另一攻擊球員安祖哥利亞因確診新冠肺炎缺陣，鋒力進一步削弱，隨時踢得更保守，2.5球嘅入球細雖然賠率偏熱，但勝在穩陣。