班主大讚PSG表現　強調唔會賣走兩大主力

巴黎聖日耳門(PSG)在歐聯8強以2比1反勝阿特蘭大，成功晉身4強，大有機會首次奪得歐聯。班主艾卡理化對這個賽果亦相當滿意，更揚言會盡一切努力留下尼馬和麥巴比兩大主力。

艾卡理化在賽後大讚球隊表現：「好多人質疑我哋嘅狀態同實力，但係所有球員今場都表現出好好嘅心態，呢場勝利對球隊非常重要。」

另外比賽當日適逢是巴黎聖日耳門成立的50周年，這位卡塔爾籍班主認為今場勝利令這個50周年晚上變得特殊：「我要多謝所有人，今次係自從我收購PSG之後第1次入到歐聯4強，令到我好驕傲！」

PSG能夠成功反勝阿特蘭大，兩位主力基利安麥巴比和尼馬絕對居功至偉。麥巴比今場因傷先列後備，下半場60分鍾被換入後，明顯加強球隊的攻力，更在補時階段助攻祖普莫亭，射入奠勝一球。

另外尼馬雖然今場比賽錯失了多個入球機會，但他全場成功過人16次和交出1個助攻，賽後更當選MVP。對於早前有謠言指他們離隊，艾卡理化馬上打破這個傳聞：「尼馬同麥巴比都係世界上最出色嘅球員，球會唔會賣走佢哋，反而選擇同佢哋再續約。」