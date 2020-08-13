港超聯　董事會：全力爭取9月中復賽

香港足球總會周四（13日）召開董事局會議，商討今季港超聯復賽安排。會後足總主席貝鈞奇表示，足總擬訂「半封閉式」復賽計劃，即職、球員先通過病毒檢測後方可復操及比賽，期間除操練和比賽外，須嚴格遵守家居隔離至復賽完畢。足總期望最快9月中重啟港超聯，前題是要向政府部門爭取操練及比賽場地。下周會再召開超聯會議，徵詢6支參加復賽球隊的意見。

足總主席貝鈞奇會後透露，在參考過足總醫學顧問容樹恒醫生的建議後，考慮到未能在香港實行完全封閉模式的復賽計劃，而且若仿模中超等聯賽作酒店集宿，足總亦未能肩負這筆開支。足總只能在確保最基本的防疫條件下，實行「半封閉式」復賽。

足總擬訂的復賽計劃為，要求6支參與復賽球隊的職、球員，在8月29日起開始；為期3周的備戰期，除操練外進行家居隔離，並每周進行1次病毒檢測，直至約9月中開始復賽。復賽期間，足總會再安排每隊比賽日的前2天進行病毒測試，所有職、球員及工作人員在復賽期間，除操練及比賽日外須嚴守家居隔離令，足總期望整個復賽計劃，能最快在10月24日前完成。與此同時，足總會繼續向康文署、環保署等政府各部門，爭取重開將軍澳足球訓練中心，以及旺角大球場或將軍澳運動場作閉門比賽。

對於今季港超復賽的計劃，有份參與隊伍的教練亦表示支持，富力R&F主教練楊正光則指，若果能夠按照時間表進行復賽，實際問題不大，反而比較關心能否成功爭取重開訓練及比賽場地，同時亦不會影響下季賽期。至於東方龍獅總監兼主教練李志堅則強調，大家需要認清足球是一份職業，並認為有需要用最大力氣為球員和教練力爭復工的機會。「堅Sir」續指足球是需要大家去保護的工業，長遠而言足運在疫情下的運作，遲早也要面對，要有應對計劃才能夠說服持份者及投資者。