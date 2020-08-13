港超聯　復賽使300萬　貝主席：足總搞掂！

香港足球總會周四（13日）召開董事局會議，商討今季港超聯復賽安排。會後足總主席貝鈞奇表示，足總擬訂的「半封閉式」復賽計劃將耗資約300萬，費用會由足總承擔，如超出預算或需尋求各支球會分擔。此外，會上亦通過副主席黃良柏，接替董事王威信，成為超聯會議新任召集人。

足總主席貝鈞奇會後向傳媒估算「半封閉式」復賽計劃的總開支，當中包括開操前2天；備戰期每周1次；正式比賽前的病毒檢測費等，總開支為約300萬港元。「貝主席」表示足總會承擔大部分開支，如超出預算，他期望各支球會能夠分擔。

國際足協（FIFA）早前推出「FIFA COVID-19 Relief Plan」計劃，向包括香港足總在內的全球所有屬會，發放約100萬美元（港幣約780萬）的援助金。「貝主席」重申，第一階段總值為50萬美元的金額，會先補助足總的行政費用。「足總損失都大，疫情期間所有球賽、國際賽收入都停咗，首50萬會補助行政費，之後50萬要向FIFA實報實銷，列明用途。」他說。

另外，會上亦通過委任副主席黃良柏，為港超聯會議召集人，接替董事王威信的職責。下周二（18日）足總會召開超聯會議，徵詢6支參加復賽球會的意見。