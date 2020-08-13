功勳隊長被迫離隊　華倫班主惹眾怒

華倫西亞近日多位主力離隊，除前隊長柏利祖之外，中場主力高基連都冇得留低，兩人更齊齊轉投同區死敵維拉利爾，引起球迷極度不滿。當地有球迷會就喺華倫西亞主場外發起示威集會，抗議球會轉會操作，矛頭直指球會新加坡班主林榮福。

柏利祖2011年加盟華倫西亞，逐漸穩佔球隊中場核心位置，其後更成為隊長，2018/19曾帶領「蝙蝠軍團」捧起西盃冠軍，打破球會超過10年無冠嘅尬尷局面，屬華倫近年嘅旗幟性人物，深得球隊上下及球迷尊敬。

由於轉會消息突然，球會未有準備歡送儀式，柏利祖就選擇拍片交代轉會嘅決定，並向球迷道別，片段中呢位華倫功勳隊長更一度抽泣：「對於呢嗰情況，我覺得好傷心。過去我喺華倫西亞得到無數支持，一直希望可以喺呢度退役。囝囝唔明點解我要離開華倫西亞，我同佢講，足球就係咁樣。」

據西班牙媒體《馬卡報》報導，華倫西亞提前取消同柏利祖嘅合約之後，呢位西班牙中場就以自由身，以及零轉會費加盟同區勁敵維拉利爾，簽約3年。

至於另一華倫中場高基連，就以800萬歐元，跟隨柏利祖一起登上「黃色潛艇」，被譽為今夏西甲轉會市場開始以來最筍嗰兩單交易。

華倫西亞過去一季表現令人失望，最終只得西甲第9，無緣歐戰資格，加上疫情令收入大減，球會主席梅菲就解釋今次放走兩位球員，係經濟上嘅決定，更直言球會破產對邊嗰都冇好處。

不過兩個轉會消息，就辣着一班華倫球迷，超過1000名氣憤嘅「蝙蝠軍團」球迷走上街頭，喺華倫主場外舉行集會，抗議球會嘅決定，同時表達對球會班主林榮福嘅不滿。而球會名宿簡尼沙利斯，都喺社交媒體Twitter上批評林榮福同球會：「點解要賣走球隊陣中最佳兩名中場？」