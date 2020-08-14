歐聯神奇球隊的宿命　4強止步？

RB萊比錫歷史性殺入歐聯4強，成為今屆嘅「神奇球隊」，事實上近年歐聯經常有異軍突起，上屆阿積士就曾經連挫皇家馬德里同祖雲達斯2大班霸，可惜去到4強輸畀熱刺而無緣決賽，另一支德甲球會史浩克04喺10/11球季亦曾經殺入4強，可惜又係去到決賽門前止步。

上屆阿積士嘅神奇事跡，球迷仲係記憶猶新，其實17/18球季羅馬亦喺被睇淡下殺入4強，但奮戰下兩回合計6比7不敵利物浦出局。再睇番之前，16/17球季有摩納哥、上文提到嘅史浩克04、09/10球季嘅里昂、05/06球季嘅維拉利殃同04/05球季嘅燕豪芬，通通都係「4強止步」。

RB萊比錫要打破宿命，就要借鏡03/04球季嘅波圖，當年決賽波圖對摩納哥都係事前冇人估到嘅「神奇決賽」，最終摩連奴率領嘅波圖奇迹捧盃，被視為「新寸王」嘅拿高斯文，4強面對強敵巴黎聖日耳門，又可唔可以再創奇迹呢？

【神奇球隊4強宿命】

18/19球季 阿積士 4強不敵熱刺

17/18球季 羅馬 4強不敵利物浦

16/17球季 摩納哥 4強不敵祖雲達斯

10/11球季 史浩克04 4強不敵曼聯

09/10球季 里昂 4強不敵拜仁慕尼黑

05/06球季 維拉利爾 4強不敵阿仙奴

04/05球季 燕豪芬 4強不敵AC米蘭