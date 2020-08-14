打爆施蒙尼的男人 後防線上的C朗

馬德里體育會歐聯8強出局，阿根廷名帥施蒙尼嘅冠軍夢再次破滅，唔同嘅係，之前佢每次去到歐聯淘汰賽，都係輸畀由C朗拿度領軍嘅球隊，而今屆輸畀RB萊比錫，可以話係輸畀「後防線上的C朗」──烏柏美卡奴。

過去7屆歐聯，馬體會由6屆成功晉級淘汰賽，結果頭4次都被C朗壓陣嘅皇家馬德里淘汰，上屆就輸畀C朗領軍嘅祖雲達斯，相信施蒙尼估唔到，今場對RB萊比錫竟然遇上烏柏美卡奴「教材級」嘅完美中堅表現。

烏柏美卡奴今場盯住馬體會前鋒迪亞高哥斯達，成功將呢隻野獸馴服到成貓仔一樣，迪亞高哥斯達全場0射門兼0威脅傳球，相反烏柏美卡奴嘅觸球次數(99次)、解圍(5次)、扭波過人(3次)、攔截(2次)、命中射門(2次)都係全場第1，無論進攻同防守都冇得頂，賽後獲選為MVP亦係實至名歸。

法國新星烏柏美卡奴依家只係21歲，一直受到各大豪門垂青，不過佢早前同球會續約到2023年，合約內「買斷費」為6,000萬歐元，相信經過今場神級表現，大把球會排住隊去搶烏柏美卡奴。