【有片】德國電單車手玩轉博物館　飛越戰機

大家有冇睇過電影「翻生侏羅館」 (Night at the Museum)，德國花式越野電單車Adrian Guggemos最近趁賽季未開，忽發奇想夜探博物館，扮演一個臘像展品在一間科技博物館活起來，大演花式電單車絕技，不論你是不是車迷，都會睇得過癮。

Guggemos駕着戰車以高速穿越，當然不少得其招牌花式，神龍擺尾，而且更在Tupolev超音速飛機的機翼上進行後空翻，甚至飛越17米橫過在戶外展出的F-15鷹式戰鬥機。今次更邀請到MotoGP名將Stefan Bradl在影片中特別客串博物館夜間保安的角色，其中更要被Guggemos的電單車飛過。

8歲就贏得個人首項冠軍的Guggemos，是世界上最出色的花式越野電單車手之一，對於今次的表演感到興奮又難忘，「我覺得這次進行的花式表演，最特別及令我難忘的是在博物館屋頂Tupolev超音速飛機機翼上進行後空翻，因為這需要風速、天氣各樣條件都配合下才能做到，實在太刺激及令人興奮。在辛斯海姆科技博物館進行這項拍攝計劃，實在讓我夢想成真！」

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