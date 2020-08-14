普巴公布加盟新球隊　魔迷跟車太貼「攬炒」

曼聯中場保羅普巴早前喺個人社交平台Twitter大賣關子，預告即將有重大消息公布，令球迷猜測佢同曼聯嘅續約好事近。點知原來呢位法國中場其實係宣布加盟一支同電玩遊戲Call of Duty有關嘅虛擬足球隊，令唔少滿心期待嘅「紅魔」球迷大失望。

法國中場保羅普巴季初受傷患困擾，表現同出場時間都未如理想，遭球迷批評，仲因此一直盛傳會離開曼聯。

早前英超停擺，令呢位法國世盃奪標功臣可以有時間養傷，復賽後強勢回歸，表現明顯有改善，尤其自波基斯費南迪斯加盟「紅魔」後，兩人合作無間，成功帶領曼聯勇奪英超第3，取得下季歐聯入場券。

保羅普巴曼聯生涯重回正軌後，贏得唔少曼聯球迷掌聲，唔少人希望佢會回心轉意考慮留隊。

保羅普巴加盟嘅虛擬足球隊Verdansk FC，係電玩遊戲Call of Duty開發公司Activision嘅一個公關計畫，用嚟推廣遊戲最新模式，呢位法國國腳表示：「係時候同Verdansk FC展開新一頁。」

不過保羅普巴發布呢嗰消息嘅時機同方式，就引起唔少「跟車太貼」嘅曼聯球迷不滿，有人就喺佢Twitter留言區發洩：「保羅你唔係啊嘛？」