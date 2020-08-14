今晚歐聯8強爆發重量級大戰，巴塞隆拿於葡萄牙中立場，一場過火併拜仁慕尼黑。今仗亦係西甲金靴美斯，與德甲神射手羅拔利雲度夫斯基同場較量，不過巴塞老將偏多，體力點都差啲，相反拜仁自復賽愈戰愈勇，挾今屆歐聯8戰全勝之勢，加上近年交手食住巴塞，誓要殺入決賽，客勝值得捧場。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周六凌晨3時直播）

喺今屆歐聯8強中，只有巴塞與拜仁有奪冠經驗，今場戲碼猶如冠軍前哨戰。巴塞雖然喺16強兩回合計以4比2淘汰拿玻里，但表現麻麻，佢哋今季先後失落西甲及西班牙盃，如果攞唔到歐聯就會變成四大皆空，壓大甚大。主帥史坦恩未能解決過於倚賴美斯數胡嘅老毛病，雖然維達爾及布斯基斯今場波刑滿復出，不過兩人與美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴、碧基等骨幹均年逾30，主力陣容老化問題嚴重，連場征戰體力輸蝕。

相反，拜仁弗到漏油，自從2月中起，18場正式賽事全部贏晒，包括復賽後豪取12連勝，先後捧走德甲及德國盃冠軍，無論狀態、信心、士氣均達到頂峰。除此之外，拜仁喺今屆歐聯8戰全勝，上周出戰16強次回合，憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度兼兩番助攻，以4比1大炒車路士，兩回合計狂數對手7比1，「羅拔仔」唔單止以34球強勢成為德甲神射手，仲喺今屆歐聯已有13球進帳，相比西甲金靴、但今屆歐聯只入3粒嘅巴塞隊長美斯，狀態更勝一籌。睇番對賽往績，雙方近4次交手，拜仁取得3勝1負，絕對唔赦巴塞，今場拜仁客勝有計。