香港室內賽艇新星陳至鋒再破世績

22歲的香港賽艇運動員陳至鋒於 Concept 2室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲4分鐘項目以1,321米成績，打破意大利賽艇手 Gabriel Soares 保持的1,287米成績，刷新世界紀錄。

陳至鋒曾在上月28日於同一組別的30 分鐘項目中，以 8772 米成績創下新世界紀錄。8月5 日，事隔一星期，陳至鋒挑戰4分鐘短距離項目，他表示：「上次是以練習的心態，在教練的鼓勵下意想不到地刷出新紀錄，今次則有計劃地參與挑戰，一切由自己去判斷；30分鐘挑戰講求耐力與意志，而4分鐘挑戰除了對耐力的要求外，爆炸力及反應都需要夠快。」完成挑戰後，陳至鋒的新紀錄於8月1 日獲 Concept 2認可，再次在室內賽艇世界紀錄冊上寫上自己的名字。

認清自己再踏上訓練征途對於今次再成功刷新世界紀錄，陳至鋒認為這再一次證明自己並非能力不足，但需要學習之路仍然遙遠。至於下一個目標？他表示：「目前的計劃是重新集中於水上訓練，因為之前受到疫情影響而無法下水練習，而上星期已經開始恢復正常的水上訓練。」

雖然大部分賽事受疫情影響下都經已被逼取消，但至鋒這種不斷力求突破的態度和堅守信念的精神，實在值得表揚。

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