世錦賽「彈出彈入」又畀觀眾入場　咁奧蘇點呀？

世界桌球錦標賽進行得如火如荼，火箭能否笑到最後，又或是90後成為新王者，快有分曉，而英國政府對於准許粉絲入場觀戰「彈出彈入」，周五宣布決賽可容許球迷現場到克魯斯堡大劇院觀戰。

世桌賽表示本周末進行的冠軍戰，將可有300名現場觀眾進入賽場親睹今屆盟主誕生，這是英國政府剛修訂的規例，原則上其他運動項目可於10月逐部開放予觀眾入場，而部份項目經評估安全風險後亦可重開予公眾，在克魯斯堡大劇院的世錦賽就率先開始，稍後部份木球賽及女足超聯都會陸續開放。至於下月12日開鑼的英超，也會陸續試驗，但入場人數會有所限制，不過即使放寬讓球迷現場睇波，政府也禁止在場內唱歌及吶喊助威。

原本世桌賽在7月31日開鑼設定不閉門進行，是英國首個可以讓球迷入場觀戰的賽事，當時奧蘇里雲對此多次反對，認為對球員做成危險，但隨後政府即縮緊防疫政策，不設觀眾。

至於五屆盟主奧蘇里雲與前世界一哥沙比打得激烈，目前奧蘇11比13落後，而另一場準決賽，奇倫威爾臣在「90後大戰」只差四局就可以首次躋身決賽，沙比目前以13比11領先麥基爾。

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