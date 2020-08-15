驚天大屠殺！拜仁8比2狂勝巴塞隆拿

周六(15日)凌晨歐聯8強大戰，爆出驚天賽果，拜仁慕尼黑以8比2狂勝巴塞隆拿，成為歐聯(包括歐冠盃)史上第4支單場入到8球嘅球隊，打入4強。反觀，巴塞遭受近74年以來，最大敗仗。

今場開波4分鐘，拜仁就由湯馬士梅拿射入打開紀錄，雖然轉個頭阿拉巴擺烏龍「幫」巴塞扳平，但無阻拜仁展開大屠殺，再由比列錫、基拿比、湯馬士梅拿各入1球，上半場領先4比1，亦係巴塞喺歐聯史上首次半場失4球，呢個半場波膽達200倍。

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換邊後，巴塞靠蘇亞雷斯入番1球，但都係無補於事，因為拜仁攻力實在太強，輪到甘美治、羅拔利雲度夫斯基、菲臘比古天奴表演，其中倒戈嘅菲臘比古天奴最後5分鐘梅開二度，乜仇都報晒。拜仁贏8比2，成為1958年皇馬大勝西維爾8比0之後，歐聯近62年最懸殊賽果。

至於巴塞自1946年喺本土盃賽0比8輸畀西維爾之後，創下近74年最大敗仗。拜仁慕尼黑打入4強後，將會同曼城對里昂嘅勝方，爭入決賽。