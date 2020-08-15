【有片】世界最強左閘　艾方素屈機助攻

拜仁慕尼黑8比2狂炒巴塞隆拿，幾乎每個拜仁球員都有傑出表現，不過喺眾多入球當中，令人印象最深刻必定係射成5比2嘅入球，19歲左閘艾方素戴維斯由中場拎波開始，個人表演式「凌辱」巴塞隆拿防線，助攻甘美治做最輕鬆嘅踢個波入網工作，大批網民賽後齊聲表示，艾方素戴維斯已經係當今球壇最強左閘！

艾方素戴維斯今場唔單要應付對位嘅美斯，而且仲大把機會上前助攻，呢個「史詩式」助攻喺62分鐘上演，佢當時喺中場接波後先輕鬆扭過美斯，再呃到埋嚟搶波嘅維達爾跌落地，隨即向巴塞右閘尼爾遜施美度發起「單挑」，結果艾方素戴維斯2次扭過該葡萄牙國腳，尼爾遜施美度「垂死」攔截亦失敗而樣衰碌地，眼白白睇住艾方素戴維斯助攻隊友入波。

拜仁上年1月喺美職溫哥華白帽收購艾方素戴維斯，大部份人都覺得係一個賭博性嘅長遠投資，但隨住盧卡斯靴南迪斯同歷卡斯蘇尼重傷，阿拉巴又改踢中堅，艾方素戴維斯突然成為主力，佢亦用表現將正選「據為己有」，依家已經成為球隊必然正選。

艾方素戴維斯生於亂世，佢父母都係利比里亞人，但因為逃避戰亂而流亡加納，艾方素戴維斯就係喺加納一個難民營內出生，雖然佢對自己童年嘅環境印象模糊，但佢父母無疑係非常艱辛咁將佢湊大，媽媽透露曾經要爬過其他人嘅屍體去搵食物，喺艾方素戴維斯5歲嗰陣，更加一家人轉去加拿大嘅難民營展開新生活，即使到依家名成利就，艾方素戴維斯仍被媽媽叫「難民營BB」。

艾方素戴維斯表示：「我好感激爸爸媽媽，當年嘅生活真係好艱苦，但佢哋將我帶去一個安全嘅國家，如果佢哋唔係有勇氣離開非洲，我唔會係一個職業足球員。」艾方素戴維斯2015年畀溫哥華白帽睇中，1年之後就成為美職史上第2年輕上陣球員，上年獲拜仁慕尼黑收購，依家已經係慕尼黑最值錢嘅瑰寶之一。