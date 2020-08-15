史坦恩已被炒？普捷天奴成巴塞新帥大熱

巴塞隆拿遭受球隊喺歐聯史上最大敗仗，教練史坦恩被炒已經毫無懸念，雖然會方仲未正式公布，但維基百科已經率先將巴塞教練「懸空」，盛傳前熱刺領隊普捷天奴好大機會成為巴塞新帥。

巴塞今年1月炒咗前教練華爾維迪，臨急臨忙請史坦恩接手領軍，一早已經被外界睇死教唔耐，因為佢之前只係執教過拉斯彭馬斯、貝迪斯等細球會，又唔係巴塞系出身，根本難以服眾。6月巴塞被切爾達逼和2比2後，就傳出有數位主力球星不滿史坦恩嘅臨場調動，圍住呢位61歲主帥理論，雙方發生爭吵。

巴塞上月主場1比2輸畀奧沙辛拿，美斯賽後罕見發火，怒插球隊已變成「弱旅」，表明必須改變，矛頭直指史坦恩。巴塞成績差，史坦恩又唔得民心，下台只係時間問題，今場歐聯大敗，會方更加有大條道理炒佢。

西班牙多間傳媒指，普捷天奴已成為巴塞新帥頭號人選，會方甚至幾星期前已經開始斟介呢位48歲阿根廷籍少帥，有傳巴塞總監艾比度嘅助手普拉尼斯日前已經同普捷天奴共進晚餐，傾加盟事宜。

事實上，巴塞早於1月炒華爾維迪，已經想請普捷天奴領軍，一來佢上季帶領熱刺打入歐聯決賽，成績出色，二來佢曾於西甲搵食多年，踢過及教過愛斯賓奴，熟悉西甲環境，同埋普捷天奴同美斯都係阿根廷人，大家應該可以同聲同氣，重新團結球隊。