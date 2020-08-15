近10年令你嘩一聲嘅賽果！德國人最狼

拜仁慕尼黑喺歐聯8強以8比2狂勝巴塞隆拿，震驚全球，近10年曾經出現唔少令人不禁嘩一聲嘅賽果，依家就帶大家回顧下當中8大經典。

1.曼聯 8:2 阿仙奴

講到8比2，一定要提2011年8月英超季初賽事，曼聯主場以8比2大炒阿仙奴，該場朗尼射入3球，艾舒利楊格梅開二度，拿尼、朴智星、韋碧克都入波，令兵工廠遭受115年以來最大敗仗。

2. 曼聯 1:6 曼城

曼聯炒完阿仙奴8:2之後兩個月，主場竟然以1比6大敗於同市死敵曼城腳下，該季英超爭標亦非常戲劇性，曼城煞科戰補時連入2球，以3比2反勝昆士柏流浪，憑較佳得失球差，力壓同分曼聯，奪得冠軍。

3. 荷蘭 5:1 西班牙

2014年世界盃分組賽，荷蘭以 5比1大炒衞冕嘅西班牙，尹佩斯同洛賓各自梅開二度，其中尹佩斯嘅「超人飛躍」頭槌頂入，可以話係世界盃史上其中1粒最佳金球，西班牙最後更加分組賽出局。

4.巴西 1:7 德國

又係2014年世界盃，當時4強主辦國巴西缺少受傷嘅尼馬，最終1比7慘敗畀德國，舉世震驚，亦係呢個「足球王國」史上最黑暗1日。

5.巴塞隆拿 6:1 巴黎聖日耳門

2017年歐聯16強，巴塞隆拿首回合作客以0比4不敵巴黎聖日耳門，當全世界以為巴塞出硬局，次回合呢支西甲勁旅以6比1狂炒巴黎聖日耳門，兩回合合計剛好贏6比5晉級。

6.史篤城 6:1 利物浦

利物浦5年前有1段「黑歷史」，英超煞科戰作客1比6大敗於史篤城腳下，雖然只係例行公事，但亦輸得太肉酸，特別係呢場係神奇隊長謝拉特最後1場為紅軍披甲，即使佢入波，亦只能帶住遺憾離開。

7.利物浦 4:0 巴塞隆拿

上屆歐聯4強，利物浦作客0比3輸畀巴塞隆拿，次回合返主場大逆轉，憑韋拿杜姆、奧歷治各入2球，大勝4比0，兩回合計贏4比3晉級決賽，更加奪得冠軍。

8. 熱刺 2:7 拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑今屆歐聯分組賽，已經上演1次大屠殺，作客以7比2大勝熱刺，基拿比射入4球，加埋拜仁以往曾多次大炒阿仙奴，今屆16強踢走車路士，因而被稱為「倫敦之王」。