奧蘇里雲絕地反勝　冠軍戰演「父子對決」

世界桌球錦標賽4強大戰，「火箭」奧蘇里雲同前世界一哥沙比進行超級激戰，「火箭」在一度落後14比16的「絕境」之下，神奇連贏3局反勝17比16殺入決賽，將會同奇倫威爾森爭奪冠軍，被一致睇好可以第6度登上世界冠軍寶座。

奧蘇里雲在4強同沙比鬥得激烈，第1階段領先5比3佔上風，但之後卻多次出現失誤被沙比反先，一度陷入14比16的出局邊緣。不過「火箭」關鍵的第31局突然爆發，打出一桿「破百」的138度，不但救回一個「致勝點」，而且更打出士氣，成功追至16比16，再乘勇贏出決勝局，以17比16反敗為勝，歷來第7次殺入決賽。

現年44歲的奧蘇里雲，決賽對手為28歲的「90後」英國選手奇倫威爾森，奇倫威爾森在準決賽同樣是要打到決勝局，才以17比16險勝蘇格蘭的麥基爾，生涯第1次晉身世錦賽決賽。奧蘇里雲賽後笑稱自己老到可以做奇倫威爾森爸爸，奇倫威爾森則承認在準決賽贏得「負碌」，表示在決賽不能再靠運氣，要展示出真正的實力。

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