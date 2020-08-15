攻擊手個個弗　曼城猛火大走里昂

歐聯奪標大熱曼城，8強硬撼法甲球隊里昂。曼城今季火力驚人，英超射入102球，歐聯踢8場亦射入20球，包括16強兩回合攻入皇家馬德里4球，球隊近12場歐聯淘汰賽11場開3球或以上，里昂對賽1勝1和往績佔優，隨時以奇招同曼城鬥攻鬥搶，推介2.5球入球大。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周日凌晨3時直播）

雙方16強都淘汰強勁對手，曼城首次兩個回合，同樣以2比1贏波，總比數4比2淘汰皇馬。里昂首回合主場1比0領先意甲班霸祖雲達斯，次回合先開紀錄下，被祖記連入2球輸1比2，雖然兩回合計被追平2比2，仍憑作客入球優惠晉級8強。

不過今場為一場過賽事，加上喺葡萄牙里斯本嘅光明球場開戰，里昂犯錯嘅空間大大減少，如果好似對祖記咁反輸就要出局。當然，里昂亦唔係全面捱打，2018年佢哋喺歐聯分組賽同曼城同組，被全面看淡下先作客以2比1搞掂曼城，之後返主場再同「藍月亮」踢成2比2，面對攻力強橫嘅曼城，里昂採取對攻戰術收到奇效，唔排除今場會重施故技。

曼城鋒力強勁，不論英超同歐聯都取得唔少「士哥」，球隊擁有多個得分點，加比爾捷西斯、奇雲迪布尼、史達寧、菲爾科頓等侵略性強，擁有單打獨鬥實力之餘，而且踢法絲絲入扣，經常互相助攻入波，後備席上仲有馬列斯同貝拿度施華可供選擇，加上曼城近12場歐聯淘汰賽11場開3球或以上，不妨再追2.5球大。