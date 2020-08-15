靚場練波住Resort　曼城5星級爭霸

歐洲足協選擇葡萄牙里斯本做歐聯最後戰地，因為呢度天氣怡人而且有足夠合乎歐洲頂級資格嘅設施，供最後8強球隊使用，雖然場地及酒店均由歐洲足協安排，但曼城就好好彩，不論入住嘅酒店同訓練場地都係5星級，絕對襯得起呢隊豪門。

先講曼城嘅訓練場地，呢個葡萄牙名「Cidade do Futebol」嘅足球基地，4年前先開前啟用，設備先進同新淨，原來係葡萄牙國家隊嘅訓練場地，「藍月亮」陣中葡萄牙國腳貝拿度施華最熟悉，呢個訓練場有3個足球場，一個特別為門將訓練而設嘅特別區，仲有健身室同水療中心，而且距離曼城喺里斯本市中心入住嘅酒店只係15分鐘車程，方便到極。

至於曼城入住嘅酒店，係卡斯卡伊斯喜來登度假酒店，位於葡萄牙最西端，可以眺望一望無際嘅大西洋，附近仲有沙灘同一個高爾夫球場。酒店本身係一間度假村，有多間餐廳、恒溫泳池、水療中心等，曼城獲安排入住嘅房間，平均每晚價錢約640鎊（約6,500港元）。由於酒店都好舒服，哥迪奧拿亦特別安排咗一課池邊瑜伽畀球隊，等大家可以Relax一下，不過成班人好似啲筋唔夠柔軟，好多動作都做唔到，大家互相取笑，氣氛輕鬆。