曼城輸埋！近24年歐聯4強冇晒英西

周日(16日)凌晨歐聯8強爆冷，爭標熱門曼城1比3不敵里昂，連續3屆8強止步，今屆歐聯4強全部誕生，分別由2支德甲球隊拜仁慕尼黑、RB萊比錫，以及2支法甲球隊巴黎聖日耳門、里昂佔據，成為歐聯近24年以來，首次4強冇晒英超及西甲球隊。

里昂16強爆冷淘汰祖雲達斯後，今場又有佳作，開波24分鐘，托高伊甘比突破越位單刀，雖然被曼城中堅艾利加西亞從後鏟走個波，但里昂中場哥尼特第一時間上前補射入網，打開紀錄。

曼城踢69分鐘終於扳平，史達寧左路傳中，奇雲迪布尼射入成1比1。不過，去到79分鐘，曼城中堅拿樸迪誤傳，被里昂球員截到波，立即打反擊，由穆沙迪比利單刀射入。

臨完場前，曼城原本有機會追平，加比爾捷西斯殺入禁區右路傳中，但史達寧面對空門，竟然射高，轉個頭仲畀穆沙迪比利門前執雞，再入1球，令曼城冇仇報。

曼城出局之後，令歐聯出現奇景，繼1995/96年球季後，首次4強冇晒英超及西甲球隊，意味英西兵團壟斷過去6屆歐聯冠軍嘅局面將會被打破。

歐聯4強對賽形勢

19/8 3:00am RB萊比錫Vs巴黎聖日耳門

20/8 3:00am 里昂Vs拜仁慕尼黑