【人物誌】里昂魔獸！3場入曼城4球

里昂喺歐聯以3比1擊敗曼城，梅開二度嘅穆沙迪比利固然搶鏡，但射入打開紀錄1球嘅哥尼特先至「大功臣」，呢位23歲科特迪瓦國腳3次喺歐聯面對「藍月亮」，竟然射入4球，簡直係曼城大剋星。

里昂上屆歐聯分組賽同曼城同組，當時雙方首循環交手，哥尼特射入1球，協助里昂主場贏2比1，次循環里昂作客曼城，哥尼特更加梅開二度，打和2比2，加上今場又入1球，佢近4個歐聯入球，都係對曼城時射入。

哥尼特至今踢21場歐聯入5球，其中4球喺曼城身上取得，「藍月亮剋星」之名當之無愧。值得一提，今場比賽之前，喺歐聯攻入曼城最多波嘅球員係美斯，總共入4球，哥尼特依家同呢位阿根廷球王睇齊，問你服未。

哥尼特喺科特迪瓦出世，但自細喺法國生活及受訓，屬於梅斯青訓球員，2015年1月轉投里昂，佢曾經代表法國U16至U21各級別青年軍上陣，但3年前卻選擇回歸祖國，成為科特迪瓦大國腳。

哥尼特能夠勝任中前場多個位置，加上都係喺法甲打出名堂，被睇好會成為另一位杜奧巴，做科特迪瓦新一代「魔獸」。